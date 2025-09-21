Dövizler / BF-A
BF-A: Brown Forman Inc Class A
26.89 USD 1.08 (3.86%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BF-A fiyatı bugün -3.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.82 ve Yüksek fiyatı olarak 28.15 aralığında işlem gördü.
Brown Forman Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
26.82 28.15
Yıllık aralık
26.11 35.81
- Önceki kapanış
- 27.97
- Açılış
- 27.99
- Satış
- 26.89
- Alış
- 27.19
- Düşük
- 26.82
- Yüksek
- 28.15
- Hacim
- 1.030 K
- Günlük değişim
- -3.86%
- Aylık değişim
- -10.72%
- 6 aylık değişim
- -24.40%
- Yıllık değişim
- -24.40%
21 Eylül, Pazar