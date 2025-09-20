QuotazioniSezioni
BF-A: Brown Forman Inc Class A

26.89 USD 1.08 (3.86%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BF-A ha avuto una variazione del -3.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.82 e ad un massimo di 28.15.

Intervallo Giornaliero
26.82 28.15
Intervallo Annuale
26.11 35.81
Chiusura Precedente
27.97
Apertura
27.99
Bid
26.89
Ask
27.19
Minimo
26.82
Massimo
28.15
Volume
1.030 K
Variazione giornaliera
-3.86%
Variazione Mensile
-10.72%
Variazione Semestrale
-24.40%
Variazione Annuale
-24.40%
20 settembre, sabato