BF-A: Brown Forman Inc Class A
26.89 USD 1.08 (3.86%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BF-A ha avuto una variazione del -3.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.82 e ad un massimo di 28.15.
Segui le dinamiche di Brown Forman Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.82 28.15
Intervallo Annuale
26.11 35.81
- Chiusura Precedente
- 27.97
- Apertura
- 27.99
- Bid
- 26.89
- Ask
- 27.19
- Minimo
- 26.82
- Massimo
- 28.15
- Volume
- 1.030 K
- Variazione giornaliera
- -3.86%
- Variazione Mensile
- -10.72%
- Variazione Semestrale
- -24.40%
- Variazione Annuale
- -24.40%
20 settembre, sabato