BF-A: Brown Forman Inc Class A
27.97 USD 0.06 (0.21%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BF-A hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.85 bis zu einem Hoch von 28.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brown Forman Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
27.85 28.26
Jahresspanne
26.11 35.81
Vorheriger Schlusskurs
27.91
Eröffnung
28.10
Bid
27.97
Ask
28.27
Tief
27.85
Hoch
28.26
Volumen
129
Tagesänderung
0.21%
Monatsänderung
-7.14%
6-Monatsänderung
-21.37%
Jahresänderung
-21.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K