BF-A: Brown Forman Inc Class A
27.75 USD 0.09 (0.32%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BF-A за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.59, а максимальная — 27.99.
Следите за динамикой Brown Forman Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
27.59 27.99
Годовой диапазон
26.11 35.81
- Предыдущее закрытие
- 27.84
- Open
- 27.80
- Bid
- 27.75
- Ask
- 28.05
- Low
- 27.59
- High
- 27.99
- Объем
- 466
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- -7.87%
- 6-месячное изменение
- -21.98%
- Годовое изменение
- -21.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.