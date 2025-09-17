КотировкиРазделы
BF-A
BF-A: Brown Forman Inc Class A

27.75 USD 0.09 (0.32%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BF-A за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.59, а максимальная — 27.99.

Дневной диапазон
27.59 27.99
Годовой диапазон
26.11 35.81
Предыдущее закрытие
27.84
Open
27.80
Bid
27.75
Ask
28.05
Low
27.59
High
27.99
Объем
466
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
-7.87%
6-месячное изменение
-21.98%
Годовое изменение
-21.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.