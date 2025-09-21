Dövizler / BCTXW
BCTXW: BriaCell Therapeutics Corp - Warrant
0.0393 USD 0.0006 (1.50%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BCTXW fiyatı bugün -1.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0305 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0393 aralığında işlem gördü.
BriaCell Therapeutics Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0305 0.0393
Yıllık aralık
0.0113 0.7000
- Önceki kapanış
- 0.0399
- Açılış
- 0.0305
- Satış
- 0.0393
- Alış
- 0.0423
- Düşük
- 0.0305
- Yüksek
- 0.0393
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- -1.50%
- Aylık değişim
- 35.05%
- 6 aylık değişim
- -61.32%
- Yıllık değişim
- -92.14%
21 Eylül, Pazar