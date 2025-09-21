Valute / BCTXW
BCTXW: BriaCell Therapeutics Corp - Warrant
0.0393 USD 0.0006 (1.50%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BCTXW ha avuto una variazione del -1.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0305 e ad un massimo di 0.0393.
Segui le dinamiche di BriaCell Therapeutics Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0305 0.0393
Intervallo Annuale
0.0113 0.7000
- Chiusura Precedente
- 0.0399
- Apertura
- 0.0305
- Bid
- 0.0393
- Ask
- 0.0423
- Minimo
- 0.0305
- Massimo
- 0.0393
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -1.50%
- Variazione Mensile
- 35.05%
- Variazione Semestrale
- -61.32%
- Variazione Annuale
- -92.14%
21 settembre, domenica