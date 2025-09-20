CotationsSections
Devises / BCTXW
Retour à Actions

BCTXW: BriaCell Therapeutics Corp - Warrant

0.0393 USD 0.0006 (1.50%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BCTXW a changé de -1.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0305 et à un maximum de 0.0393.

Suivez la dynamique BriaCell Therapeutics Corp - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0305 0.0393
Range Annuel
0.0113 0.7000
Clôture Précédente
0.0399
Ouverture
0.0305
Bid
0.0393
Ask
0.0423
Plus Bas
0.0305
Plus Haut
0.0393
Volume
2
Changement quotidien
-1.50%
Changement Mensuel
35.05%
Changement à 6 Mois
-61.32%
Changement Annuel
-92.14%
20 septembre, samedi