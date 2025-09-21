FiyatlarBölümler
Dövizler / BAOS
BAOS: Baosheng Media Group Holdings Limited

3.47 USD 0.22 (6.77%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BAOS fiyatı bugün 6.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.17 ve Yüksek fiyatı olarak 3.60 aralığında işlem gördü.

Baosheng Media Group Holdings Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.17 3.60
Yıllık aralık
1.44 13.66
Önceki kapanış
3.25
Açılış
3.17
Satış
3.47
Alış
3.77
Düşük
3.17
Yüksek
3.60
Hacim
229
Günlük değişim
6.77%
Aylık değişim
24.37%
6 aylık değişim
64.45%
Yıllık değişim
38.80%
21 Eylül, Pazar