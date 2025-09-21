QuotazioniSezioni
Valute / BAOS
Tornare a Azioni

BAOS: Baosheng Media Group Holdings Limited

3.47 USD 0.22 (6.77%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAOS ha avuto una variazione del 6.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.17 e ad un massimo di 3.60.

Segui le dinamiche di Baosheng Media Group Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
3.17 3.60
Intervallo Annuale
1.44 13.66
Chiusura Precedente
3.25
Apertura
3.17
Bid
3.47
Ask
3.77
Minimo
3.17
Massimo
3.60
Volume
229
Variazione giornaliera
6.77%
Variazione Mensile
24.37%
Variazione Semestrale
64.45%
Variazione Annuale
38.80%
21 settembre, domenica