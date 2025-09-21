Valute / BAOS
BAOS: Baosheng Media Group Holdings Limited
3.47 USD 0.22 (6.77%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BAOS ha avuto una variazione del 6.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.17 e ad un massimo di 3.60.
Segui le dinamiche di Baosheng Media Group Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.17 3.60
Intervallo Annuale
1.44 13.66
- Chiusura Precedente
- 3.25
- Apertura
- 3.17
- Bid
- 3.47
- Ask
- 3.77
- Minimo
- 3.17
- Massimo
- 3.60
- Volume
- 229
- Variazione giornaliera
- 6.77%
- Variazione Mensile
- 24.37%
- Variazione Semestrale
- 64.45%
- Variazione Annuale
- 38.80%
21 settembre, domenica