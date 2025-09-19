Währungen / BAOS
BAOS: Baosheng Media Group Holdings Limited
3.38 USD 0.13 (4.00%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BAOS hat sich für heute um 4.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.17 bis zu einem Hoch von 3.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Baosheng Media Group Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.17 3.45
Jahresspanne
1.44 13.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.25
- Eröffnung
- 3.17
- Bid
- 3.38
- Ask
- 3.68
- Tief
- 3.17
- Hoch
- 3.45
- Volumen
- 127
- Tagesänderung
- 4.00%
- Monatsänderung
- 21.15%
- 6-Monatsänderung
- 60.19%
- Jahresänderung
- 35.20%
