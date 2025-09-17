КотировкиРазделы
BAOS: Baosheng Media Group Holdings Limited

3.04 USD 0.08 (2.70%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAOS за сегодня изменился на 2.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.88, а максимальная — 3.06.

Следите за динамикой Baosheng Media Group Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.88 3.06
Годовой диапазон
1.44 13.66
Предыдущее закрытие
2.96
Open
2.98
Bid
3.04
Ask
3.34
Low
2.88
High
3.06
Объем
54
Дневное изменение
2.70%
Месячное изменение
8.96%
6-месячное изменение
44.08%
Годовое изменение
21.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.