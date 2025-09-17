Валюты / BAOS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BAOS: Baosheng Media Group Holdings Limited
3.04 USD 0.08 (2.70%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BAOS за сегодня изменился на 2.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.88, а максимальная — 3.06.
Следите за динамикой Baosheng Media Group Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.88 3.06
Годовой диапазон
1.44 13.66
- Предыдущее закрытие
- 2.96
- Open
- 2.98
- Bid
- 3.04
- Ask
- 3.34
- Low
- 2.88
- High
- 3.06
- Объем
- 54
- Дневное изменение
- 2.70%
- Месячное изменение
- 8.96%
- 6-месячное изменение
- 44.08%
- Годовое изменение
- 21.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.