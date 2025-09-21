Dövizler / AZTD
AZTD: Tidal ETF Trust Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF
29.10 USD 0.25 (0.87%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AZTD fiyatı bugün 0.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.95 ve Yüksek fiyatı olarak 29.16 aralığında işlem gördü.
Tidal ETF Trust Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
28.95 29.16
Yıllık aralık
20.90 29.16
- Önceki kapanış
- 28.85
- Açılış
- 28.95
- Satış
- 29.10
- Alış
- 29.40
- Düşük
- 28.95
- Yüksek
- 29.16
- Hacim
- 7
- Günlük değişim
- 0.87%
- Aylık değişim
- 3.41%
- 6 aylık değişim
- 39.23%
- Yıllık değişim
- 20.15%
21 Eylül, Pazar