通貨 / AZTD
AZTD: Tidal ETF Trust Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF

29.10 USD 0.25 (0.87%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AZTDの今日の為替レートは、0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり28.95の安値と29.16の高値で取引されました。

Tidal ETF Trust Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
28.95 29.16
1年のレンジ
20.90 29.16
以前の終値
28.85
始値
28.95
買値
29.10
買値
29.40
安値
28.95
高値
29.16
出来高
7
1日の変化
0.87%
1ヶ月の変化
3.41%
6ヶ月の変化
39.23%
1年の変化
20.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K