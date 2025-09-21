Valute / AZTD
AZTD: Tidal ETF Trust Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF
29.10 USD 0.25 (0.87%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AZTD ha avuto una variazione del 0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.95 e ad un massimo di 29.16.
Segui le dinamiche di Tidal ETF Trust Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
28.95 29.16
Intervallo Annuale
20.90 29.16
- Chiusura Precedente
- 28.85
- Apertura
- 28.95
- Bid
- 29.10
- Ask
- 29.40
- Minimo
- 28.95
- Massimo
- 29.16
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 0.87%
- Variazione Mensile
- 3.41%
- Variazione Semestrale
- 39.23%
- Variazione Annuale
- 20.15%
21 settembre, domenica