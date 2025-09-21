QuotazioniSezioni
AZTD: Tidal ETF Trust Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF

29.10 USD 0.25 (0.87%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AZTD ha avuto una variazione del 0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.95 e ad un massimo di 29.16.

Segui le dinamiche di Tidal ETF Trust Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
28.95 29.16
Intervallo Annuale
20.90 29.16
Chiusura Precedente
28.85
Apertura
28.95
Bid
29.10
Ask
29.40
Minimo
28.95
Massimo
29.16
Volume
7
Variazione giornaliera
0.87%
Variazione Mensile
3.41%
Variazione Semestrale
39.23%
Variazione Annuale
20.15%
21 settembre, domenica