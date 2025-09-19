Der Wechselkurs von AZTD hat sich für heute um 0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.95 bis zu einem Hoch von 29.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tidal ETF Trust Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.