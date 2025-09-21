Dövizler / AUUDW
AUUDW: Auddia Inc - Warrants
0.0163 USD 0.0013 (8.67%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AUUDW fiyatı bugün 8.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0146 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0163 aralığında işlem gördü.
Auddia Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.0146 0.0163
Yıllık aralık
0.0129 0.0800
- Önceki kapanış
- 0.0150
- Açılış
- 0.0148
- Satış
- 0.0163
- Alış
- 0.0193
- Düşük
- 0.0146
- Yüksek
- 0.0163
- Hacim
- 11
- Günlük değişim
- 8.67%
- Aylık değişim
- -25.91%
- 6 aylık değişim
- -14.21%
- Yıllık değişim
- -66.80%
21 Eylül, Pazar