AUUDW: Auddia Inc - Warrants

0.0163 USD 0.0013 (8.67%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AUUDW fiyatı bugün 8.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0146 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0163 aralığında işlem gördü.

Auddia Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0146 0.0163
Yıllık aralık
0.0129 0.0800
Önceki kapanış
0.0150
Açılış
0.0148
Satış
0.0163
Alış
0.0193
Düşük
0.0146
Yüksek
0.0163
Hacim
11
Günlük değişim
8.67%
Aylık değişim
-25.91%
6 aylık değişim
-14.21%
Yıllık değişim
-66.80%
21 Eylül, Pazar