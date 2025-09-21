Il tasso di cambio AUUDW ha avuto una variazione del 8.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0146 e ad un massimo di 0.0163.

Segui le dinamiche di Auddia Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.