AUUDW
AUUDW: Auddia Inc - Warrants
0.0163 USD 0.0013 (8.67%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AUUDW ha avuto una variazione del 8.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0146 e ad un massimo di 0.0163.
Segui le dinamiche di Auddia Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0146 0.0163
Intervallo Annuale
0.0129 0.0800
- Chiusura Precedente
- 0.0150
- Apertura
- 0.0148
- Bid
- 0.0163
- Ask
- 0.0193
- Minimo
- 0.0146
- Massimo
- 0.0163
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 8.67%
- Variazione Mensile
- -25.91%
- Variazione Semestrale
- -14.21%
- Variazione Annuale
- -66.80%
21 settembre, domenica