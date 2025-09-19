KurseKategorien
Währungen / AUUDW
AUUDW: Auddia Inc - Warrants

0.0147 USD 0.0003 (2.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AUUDW hat sich für heute um -2.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0146 bis zu einem Hoch von 0.0150 gehandelt.

Verfolgen Sie die Auddia Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.0146 0.0150
Jahresspanne
0.0129 0.0800
Vorheriger Schlusskurs
0.0150
Eröffnung
0.0148
Bid
0.0147
Ask
0.0177
Tief
0.0146
Hoch
0.0150
Volumen
10
Tagesänderung
-2.00%
Monatsänderung
-33.18%
6-Monatsänderung
-22.63%
Jahresänderung
-70.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K