CotationsSections
Devises / AUUDW
Retour à Actions

AUUDW: Auddia Inc - Warrants

0.0163 USD 0.0013 (8.67%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AUUDW a changé de 8.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0146 et à un maximum de 0.0163.

Suivez la dynamique Auddia Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0146 0.0163
Range Annuel
0.0129 0.0800
Clôture Précédente
0.0150
Ouverture
0.0148
Bid
0.0163
Ask
0.0193
Plus Bas
0.0146
Plus Haut
0.0163
Volume
11
Changement quotidien
8.67%
Changement Mensuel
-25.91%
Changement à 6 Mois
-14.21%
Changement Annuel
-66.80%
20 septembre, samedi