ASTLW: Algoma Steel Group Inc - Warrant
0.1500 USD 0.0000 (0.00%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ASTLW fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1400 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1510 aralığında işlem gördü.
Algoma Steel Group Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.1400 0.1510
Yıllık aralık
0.1350 2.4000
- Önceki kapanış
- 0.1500
- Açılış
- 0.1400
- Satış
- 0.1500
- Alış
- 0.1530
- Düşük
- 0.1400
- Yüksek
- 0.1510
- Hacim
- 13
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- -43.93%
- 6 aylık değişim
- -59.46%
- Yıllık değişim
- -91.18%
21 Eylül, Pazar