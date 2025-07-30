QuotazioniSezioni
Valute / ASTLW
ASTLW: Algoma Steel Group Inc - Warrant

0.1500 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASTLW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1400 e ad un massimo di 0.1510.

Segui le dinamiche di Algoma Steel Group Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.1400 0.1510
Intervallo Annuale
0.1350 2.4000
Chiusura Precedente
0.1500
Apertura
0.1400
Bid
0.1500
Ask
0.1530
Minimo
0.1400
Massimo
0.1510
Volume
13
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-43.93%
Variazione Semestrale
-59.46%
Variazione Annuale
-91.18%
