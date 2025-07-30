Valute / ASTLW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ASTLW: Algoma Steel Group Inc - Warrant
0.1500 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASTLW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1400 e ad un massimo di 0.1510.
Segui le dinamiche di Algoma Steel Group Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.1400 0.1510
Intervallo Annuale
0.1350 2.4000
- Chiusura Precedente
- 0.1500
- Apertura
- 0.1400
- Bid
- 0.1500
- Ask
- 0.1530
- Minimo
- 0.1400
- Massimo
- 0.1510
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -43.93%
- Variazione Semestrale
- -59.46%
- Variazione Annuale
- -91.18%
21 settembre, domenica