Валюты / ASTLW
ASTLW: Algoma Steel Group Inc - Warrant
0.1431 USD 0.0194 (11.94%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASTLW за сегодня изменился на -11.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1350, а максимальная — 0.1700.
Следите за динамикой Algoma Steel Group Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.1350 0.1700
Годовой диапазон
0.1350 2.4000
- Предыдущее закрытие
- 0.1625
- Open
- 0.1700
- Bid
- 0.1431
- Ask
- 0.1461
- Low
- 0.1350
- High
- 0.1700
- Объем
- 190
- Дневное изменение
- -11.94%
- Месячное изменение
- -46.50%
- 6-месячное изменение
- -61.32%
- Годовое изменение
- -91.58%
