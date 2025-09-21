FiyatlarBölümler
Dövizler / ARTW
Geri dön - Hisse senetleri

ARTW: Art's-Way Manufacturing Co Inc

2.76 USD 0.04 (1.43%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARTW fiyatı bugün -1.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.64 ve Yüksek fiyatı olarak 2.90 aralığında işlem gördü.

Art's-Way Manufacturing Co Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
2.64 2.90
Yıllık aralık
1.43 4.71
Önceki kapanış
2.80
Açılış
2.90
Satış
2.76
Alış
3.06
Düşük
2.64
Yüksek
2.90
Hacim
46
Günlük değişim
-1.43%
Aylık değişim
-12.38%
6 aylık değişim
75.80%
Yıllık değişim
54.19%
21 Eylül, Pazar