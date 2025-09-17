Валюты / ARTW
ARTW: Art's-Way Manufacturing Co Inc
2.93 USD 0.11 (3.62%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARTW за сегодня изменился на -3.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.90, а максимальная — 3.13.
Следите за динамикой Art's-Way Manufacturing Co Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.90 3.13
Годовой диапазон
1.43 4.71
- Предыдущее закрытие
- 3.04
- Open
- 3.10
- Bid
- 2.93
- Ask
- 3.23
- Low
- 2.90
- High
- 3.13
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- -3.62%
- Месячное изменение
- -6.98%
- 6-месячное изменение
- 86.62%
- Годовое изменение
- 63.69%
