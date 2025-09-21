QuotazioniSezioni
Valute / ARTW
ARTW: Art's-Way Manufacturing Co Inc

2.76 USD 0.04 (1.43%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARTW ha avuto una variazione del -1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.64 e ad un massimo di 2.90.

Segui le dinamiche di Art's-Way Manufacturing Co Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
2.64 2.90
Intervallo Annuale
1.43 4.71
Chiusura Precedente
2.80
Apertura
2.90
Bid
2.76
Ask
3.06
Minimo
2.64
Massimo
2.90
Volume
46
Variazione giornaliera
-1.43%
Variazione Mensile
-12.38%
Variazione Semestrale
75.80%
Variazione Annuale
54.19%
21 settembre, domenica