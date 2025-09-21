Valute / ARTW
ARTW: Art's-Way Manufacturing Co Inc
2.76 USD 0.04 (1.43%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARTW ha avuto una variazione del -1.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.64 e ad un massimo di 2.90.
Segui le dinamiche di Art's-Way Manufacturing Co Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.64 2.90
Intervallo Annuale
1.43 4.71
- Chiusura Precedente
- 2.80
- Apertura
- 2.90
- Bid
- 2.76
- Ask
- 3.06
- Minimo
- 2.64
- Massimo
- 2.90
- Volume
- 46
- Variazione giornaliera
- -1.43%
- Variazione Mensile
- -12.38%
- Variazione Semestrale
- 75.80%
- Variazione Annuale
- 54.19%
21 settembre, domenica