ARTW: Art's-Way Manufacturing Co Inc
2.74 USD 0.06 (2.14%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARTW hat sich für heute um -2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.71 bis zu einem Hoch von 2.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Art's-Way Manufacturing Co Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.71 2.90
Jahresspanne
1.43 4.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.80
- Eröffnung
- 2.90
- Bid
- 2.74
- Ask
- 3.04
- Tief
- 2.71
- Hoch
- 2.90
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -2.14%
- Monatsänderung
- -13.02%
- 6-Monatsänderung
- 74.52%
- Jahresänderung
- 53.07%
