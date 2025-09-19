KurseKategorien
Währungen / ARTW
Zurück zum Aktien

ARTW: Art's-Way Manufacturing Co Inc

2.74 USD 0.06 (2.14%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARTW hat sich für heute um -2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.71 bis zu einem Hoch von 2.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Art's-Way Manufacturing Co Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
2.71 2.90
Jahresspanne
1.43 4.71
Vorheriger Schlusskurs
2.80
Eröffnung
2.90
Bid
2.74
Ask
3.04
Tief
2.71
Hoch
2.90
Volumen
20
Tagesänderung
-2.14%
Monatsänderung
-13.02%
6-Monatsänderung
74.52%
Jahresänderung
53.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K