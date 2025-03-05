FiyatlarBölümler
ARBEW
ARBEW: Arbe Robotics Ltd - Warrant

0.2387 USD 0.0012 (0.50%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARBEW fiyatı bugün -0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2095 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2495 aralığında işlem gördü.

Arbe Robotics Ltd - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
0.2095 0.2495
Yıllık aralık
0.1238 1.2500
Önceki kapanış
0.2399
Açılış
0.2214
Satış
0.2387
Alış
0.2417
Düşük
0.2095
Yüksek
0.2495
Hacim
15
Günlük değişim
-0.50%
Aylık değişim
11.02%
6 aylık değişim
8.50%
Yıllık değişim
13.67%
21 Eylül, Pazar