ARBEW: Arbe Robotics Ltd - Warrant

0.2387 USD 0.0012 (0.50%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARBEW ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2095 e ad un massimo di 0.2495.

Segui le dinamiche di Arbe Robotics Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.2095 0.2495
Intervallo Annuale
0.1238 1.2500
Chiusura Precedente
0.2399
Apertura
0.2214
Bid
0.2387
Ask
0.2417
Minimo
0.2095
Massimo
0.2495
Volume
15
Variazione giornaliera
-0.50%
Variazione Mensile
11.02%
Variazione Semestrale
8.50%
Variazione Annuale
13.67%
21 settembre, domenica