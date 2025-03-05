Valute / ARBEW
ARBEW: Arbe Robotics Ltd - Warrant
0.2387 USD 0.0012 (0.50%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARBEW ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2095 e ad un massimo di 0.2495.
Segui le dinamiche di Arbe Robotics Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.2095 0.2495
Intervallo Annuale
0.1238 1.2500
- Chiusura Precedente
- 0.2399
- Apertura
- 0.2214
- Bid
- 0.2387
- Ask
- 0.2417
- Minimo
- 0.2095
- Massimo
- 0.2495
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -0.50%
- Variazione Mensile
- 11.02%
- Variazione Semestrale
- 8.50%
- Variazione Annuale
- 13.67%
21 settembre, domenica