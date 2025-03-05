Währungen / ARBEW
ARBEW: Arbe Robotics Ltd - Warrant
0.2284 USD 0.0115 (4.79%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARBEW hat sich für heute um -4.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2095 bis zu einem Hoch von 0.2399 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arbe Robotics Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.2095 0.2399
Jahresspanne
0.1238 1.2500
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2399
- Eröffnung
- 0.2214
- Bid
- 0.2284
- Ask
- 0.2314
- Tief
- 0.2095
- Hoch
- 0.2399
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -4.79%
- Monatsänderung
- 6.23%
- 6-Monatsänderung
- 3.82%
- Jahresänderung
- 8.76%
