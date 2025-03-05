KurseKategorien
ARBEW
ARBEW: Arbe Robotics Ltd - Warrant

0.2284 USD 0.0115 (4.79%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARBEW hat sich für heute um -4.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2095 bis zu einem Hoch von 0.2399 gehandelt.

Verfolgen Sie die Arbe Robotics Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.2095 0.2399
Jahresspanne
0.1238 1.2500
Vorheriger Schlusskurs
0.2399
Eröffnung
0.2214
Bid
0.2284
Ask
0.2314
Tief
0.2095
Hoch
0.2399
Volumen
13
Tagesänderung
-4.79%
Monatsänderung
6.23%
6-Monatsänderung
3.82%
Jahresänderung
8.76%
