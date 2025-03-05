CotationsSections
Devises / ARBEW
Retour à Actions

ARBEW: Arbe Robotics Ltd - Warrant

0.2387 USD 0.0012 (0.50%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARBEW a changé de -0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2095 et à un maximum de 0.2495.

Suivez la dynamique Arbe Robotics Ltd - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARBEW Nouvelles

Range quotidien
0.2095 0.2495
Range Annuel
0.1238 1.2500
Clôture Précédente
0.2399
Ouverture
0.2214
Bid
0.2387
Ask
0.2417
Plus Bas
0.2095
Plus Haut
0.2495
Volume
15
Changement quotidien
-0.50%
Changement Mensuel
11.02%
Changement à 6 Mois
8.50%
Changement Annuel
13.67%
20 septembre, samedi