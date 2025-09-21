Dövizler / AOMN
AOMN
25.0895 USD 0.1604 (0.64%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AOMN fiyatı bugün -0.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.0000 ve Yüksek fiyatı olarak 25.2334 aralığında işlem gördü.
hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
25.0000 25.2334
Yıllık aralık
23.6100 26.0900
- Önceki kapanış
- 25.2499
- Açılış
- 25.2300
- Satış
- 25.0895
- Alış
- 25.0925
- Düşük
- 25.0000
- Yüksek
- 25.2334
- Hacim
- 44
- Günlük değişim
- -0.64%
- Aylık değişim
- -0.48%
- 6 aylık değişim
- -0.64%
- Yıllık değişim
- -3.32%
21 Eylül, Pazar