AOMN

25.0895 USD 0.1604 (0.64%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AOMN fiyatı bugün -0.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.0000 ve Yüksek fiyatı olarak 25.2334 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
25.0000 25.2334
Yıllık aralık
23.6100 26.0900
Önceki kapanış
25.2499
Açılış
25.2300
Satış
25.0895
Alış
25.0925
Düşük
25.0000
Yüksek
25.2334
Hacim
44
Günlük değişim
-0.64%
Aylık değişim
-0.48%
6 aylık değişim
-0.64%
Yıllık değişim
-3.32%
21 Eylül, Pazar