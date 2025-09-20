QuotazioniSezioni
Valute / AOMN
Tornare a Azioni

AOMN

25.0895 USD 0.1604 (0.64%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AOMN ha avuto una variazione del -0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.0000 e ad un massimo di 25.2334.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
25.0000 25.2334
Intervallo Annuale
23.6100 26.0900
Chiusura Precedente
25.2499
Apertura
25.2300
Bid
25.0895
Ask
25.0925
Minimo
25.0000
Massimo
25.2334
Volume
44
Variazione giornaliera
-0.64%
Variazione Mensile
-0.48%
Variazione Semestrale
-0.64%
Variazione Annuale
-3.32%
20 settembre, sabato