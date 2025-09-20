CotationsSections
Devises / AOMN
Retour à Actions

AOMN

25.0895 USD 0.1604 (0.64%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AOMN a changé de -0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.0000 et à un maximum de 25.2334.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
25.0000 25.2334
Range Annuel
23.6100 26.0900
Clôture Précédente
25.2499
Ouverture
25.2300
Bid
25.0895
Ask
25.0925
Plus Bas
25.0000
Plus Haut
25.2334
Volume
44
Changement quotidien
-0.64%
Changement Mensuel
-0.48%
Changement à 6 Mois
-0.64%
Changement Annuel
-3.32%
20 septembre, samedi