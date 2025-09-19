Währungen / AOMN
AOMN
25.2499 USD 0.0049 (0.02%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AOMN hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.2001 bis zu einem Hoch von 25.2550 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.2001 25.2550
Jahresspanne
23.6100 26.0900
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.2450
- Eröffnung
- 25.2415
- Bid
- 25.2499
- Ask
- 25.2529
- Tief
- 25.2001
- Hoch
- 25.2550
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- 0.16%
- 6-Monatsänderung
- -0.00%
- Jahresänderung
- -2.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K