FiyatlarBölümler
Dövizler / AMZP
Geri dön - Hisse senetleri

AMZP: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF

29.89 USD 0.06 (0.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AMZP fiyatı bugün -0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.88 ve Yüksek fiyatı olarak 30.14 aralığında işlem gördü.

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
29.88 30.14
Yıllık aralık
22.67 34.10
Önceki kapanış
29.95
Açılış
30.12
Satış
29.89
Alış
30.19
Düşük
29.88
Yüksek
30.14
Hacim
12
Günlük değişim
-0.20%
Aylık değişim
1.08%
6 aylık değişim
13.65%
Yıllık değişim
3.14%
21 Eylül, Pazar