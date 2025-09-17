Валюты / AMZP
AMZP: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF
30.06 USD 0.21 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMZP за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.92, а максимальная — 30.17.
Следите за динамикой NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
29.92 30.17
Годовой диапазон
22.67 34.10
- Предыдущее закрытие
- 29.85
- Open
- 29.92
- Bid
- 30.06
- Ask
- 30.36
- Low
- 29.92
- High
- 30.17
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- 1.66%
- 6-месячное изменение
- 14.30%
- Годовое изменение
- 3.73%
