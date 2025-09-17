КотировкиРазделы
AMZP: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF

30.06 USD 0.21 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMZP за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.92, а максимальная — 30.17.

Следите за динамикой NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.92 30.17
Годовой диапазон
22.67 34.10
Предыдущее закрытие
29.85
Open
29.92
Bid
30.06
Ask
30.36
Low
29.92
High
30.17
Объем
27
Дневное изменение
0.70%
Месячное изменение
1.66%
6-месячное изменение
14.30%
Годовое изменение
3.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.