AMZP: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF

29.95 USD 0.14 (0.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AMZPの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり29.73の安値と30.06の高値で取引されました。

NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
29.73 30.06
1年のレンジ
22.67 34.10
以前の終値
29.81
始値
29.73
買値
29.95
買値
30.25
安値
29.73
高値
30.06
出来高
15
1日の変化
0.47%
1ヶ月の変化
1.29%
6ヶ月の変化
13.88%
1年の変化
3.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K