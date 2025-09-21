Valute / AMZP
AMZP: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF
29.89 USD 0.06 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMZP ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.88 e ad un massimo di 30.14.
Segui le dinamiche di NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
29.88 30.14
Intervallo Annuale
22.67 34.10
- Chiusura Precedente
- 29.95
- Apertura
- 30.12
- Bid
- 29.89
- Ask
- 30.19
- Minimo
- 29.88
- Massimo
- 30.14
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- -0.20%
- Variazione Mensile
- 1.08%
- Variazione Semestrale
- 13.65%
- Variazione Annuale
- 3.14%
21 settembre, domenica