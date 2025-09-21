QuotazioniSezioni
AMZP: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF

29.89 USD 0.06 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMZP ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.88 e ad un massimo di 30.14.

Segui le dinamiche di NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Amazon (AMZN) ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
29.88 30.14
Intervallo Annuale
22.67 34.10
Chiusura Precedente
29.95
Apertura
30.12
Bid
29.89
Ask
30.19
Minimo
29.88
Massimo
30.14
Volume
12
Variazione giornaliera
-0.20%
Variazione Mensile
1.08%
Variazione Semestrale
13.65%
Variazione Annuale
3.14%
21 settembre, domenica