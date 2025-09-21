FiyatlarBölümler
Dövizler / AIFU
Geri dön - Hisse senetleri

AIFU

6.45 USD 0.23 (3.70%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AIFU fiyatı bugün 3.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.05 ve Yüksek fiyatı olarak 6.64 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
6.05 6.64
Yıllık aralık
0.11 9.40
Önceki kapanış
6.22
Açılış
6.47
Satış
6.45
Alış
6.75
Düşük
6.05
Yüksek
6.64
Hacim
107
Günlük değişim
3.70%
Aylık değişim
30.83%
6 aylık değişim
2831.82%
Yıllık değişim
321.57%
21 Eylül, Pazar