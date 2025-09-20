QuotazioniSezioni
Valute / AIFU
AIFU

6.45 USD 0.23 (3.70%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIFU ha avuto una variazione del 3.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.05 e ad un massimo di 6.64.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
6.05 6.64
Intervallo Annuale
0.11 9.40
Chiusura Precedente
6.22
Apertura
6.47
Bid
6.45
Ask
6.75
Minimo
6.05
Massimo
6.64
Volume
107
Variazione giornaliera
3.70%
Variazione Mensile
30.83%
Variazione Semestrale
2831.82%
Variazione Annuale
321.57%
20 settembre, sabato