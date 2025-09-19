KurseKategorien
Währungen / AIFU
AIFU

6.22 USD 0.22 (3.67%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AIFU hat sich für heute um 3.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.68 bis zu einem Hoch von 6.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
5.68 6.32
Jahresspanne
0.11 9.40
Vorheriger Schlusskurs
6.00
Eröffnung
5.98
Bid
6.22
Ask
6.52
Tief
5.68
Hoch
6.32
Volumen
113
Tagesänderung
3.67%
Monatsänderung
26.17%
6-Monatsänderung
2727.27%
Jahresänderung
306.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K