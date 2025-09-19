Währungen / AIFU
AIFU
6.22 USD 0.22 (3.67%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIFU hat sich für heute um 3.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.68 bis zu einem Hoch von 6.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.68 6.32
Jahresspanne
0.11 9.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.00
- Eröffnung
- 5.98
- Bid
- 6.22
- Ask
- 6.52
- Tief
- 5.68
- Hoch
- 6.32
- Volumen
- 113
- Tagesänderung
- 3.67%
- Monatsänderung
- 26.17%
- 6-Monatsänderung
- 2727.27%
- Jahresänderung
- 306.54%
