ADSEW: ADS-TEC ENERGY PLC - Warrant

0.7900 USD 0.0800 (11.27%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ADSEW fiyatı bugün 11.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.5600 ve Yüksek fiyatı olarak 0.7900 aralığında işlem gördü.

ADS-TEC ENERGY PLC - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.5600 0.7900
Yıllık aralık
0.5600 4.8400
Önceki kapanış
0.7100
Açılış
0.5600
Satış
0.7900
Alış
0.7930
Düşük
0.5600
Yüksek
0.7900
Hacim
8
Günlük değişim
11.27%
Aylık değişim
-34.71%
6 aylık değişim
-73.97%
Yıllık değişim
-69.26%
21 Eylül, Pazar