Dövizler / ADSEW
ADSEW: ADS-TEC ENERGY PLC - Warrant
0.7900 USD 0.0800 (11.27%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ADSEW fiyatı bugün 11.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.5600 ve Yüksek fiyatı olarak 0.7900 aralığında işlem gördü.
ADS-TEC ENERGY PLC - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.5600 0.7900
Yıllık aralık
0.5600 4.8400
- Önceki kapanış
- 0.7100
- Açılış
- 0.5600
- Satış
- 0.7900
- Alış
- 0.7930
- Düşük
- 0.5600
- Yüksek
- 0.7900
- Hacim
- 8
- Günlük değişim
- 11.27%
- Aylık değişim
- -34.71%
- 6 aylık değişim
- -73.97%
- Yıllık değişim
- -69.26%
21 Eylül, Pazar