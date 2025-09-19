KurseKategorien
ADSEW: ADS-TEC ENERGY PLC - Warrant

0.6801 USD 0.0299 (4.21%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADSEW hat sich für heute um -4.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.5600 bis zu einem Hoch von 0.7900 gehandelt.

Verfolgen Sie die ADS-TEC ENERGY PLC - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.5600 0.7900
Jahresspanne
0.5600 4.8400
Vorheriger Schlusskurs
0.7100
Eröffnung
0.5600
Bid
0.6801
Ask
0.6831
Tief
0.5600
Hoch
0.7900
Volumen
7
Tagesänderung
-4.21%
Monatsänderung
-43.79%
6-Monatsänderung
-77.59%
Jahresänderung
-73.54%
