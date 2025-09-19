Währungen / ADSEW
ADSEW: ADS-TEC ENERGY PLC - Warrant
0.6801 USD 0.0299 (4.21%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADSEW hat sich für heute um -4.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.5600 bis zu einem Hoch von 0.7900 gehandelt.
Verfolgen Sie die ADS-TEC ENERGY PLC - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.5600 0.7900
Jahresspanne
0.5600 4.8400
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.7100
- Eröffnung
- 0.5600
- Bid
- 0.6801
- Ask
- 0.6831
- Tief
- 0.5600
- Hoch
- 0.7900
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -4.21%
- Monatsänderung
- -43.79%
- 6-Monatsänderung
- -77.59%
- Jahresänderung
- -73.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K