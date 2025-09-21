Valute / ADSEW
ADSEW: ADS-TEC ENERGY PLC - Warrant
0.7900 USD 0.0800 (11.27%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADSEW ha avuto una variazione del 11.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.5600 e ad un massimo di 0.7900.
Segui le dinamiche di ADS-TEC ENERGY PLC - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.5600 0.7900
Intervallo Annuale
0.5600 4.8400
- Chiusura Precedente
- 0.7100
- Apertura
- 0.5600
- Bid
- 0.7900
- Ask
- 0.7930
- Minimo
- 0.5600
- Massimo
- 0.7900
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 11.27%
- Variazione Mensile
- -34.71%
- Variazione Semestrale
- -73.97%
- Variazione Annuale
- -69.26%
21 settembre, domenica