Валюты / ADSEW
ADSEW: ADS-TEC ENERGY PLC - Warrant
0.6900 USD 0.1850 (21.14%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADSEW за сегодня изменился на -21.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.6900, а максимальная — 0.8700.
Следите за динамикой ADS-TEC ENERGY PLC - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.6900 0.8700
Годовой диапазон
0.6300 4.8400
- Предыдущее закрытие
- 0.8750
- Open
- 0.7300
- Bid
- 0.6900
- Ask
- 0.6930
- Low
- 0.6900
- High
- 0.8700
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- -21.14%
- Месячное изменение
- -42.98%
- 6-месячное изменение
- -77.27%
- Годовое изменение
- -73.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.