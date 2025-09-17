КотировкиРазделы
ADSEW: ADS-TEC ENERGY PLC - Warrant

0.6900 USD 0.1850 (21.14%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADSEW за сегодня изменился на -21.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.6900, а максимальная — 0.8700.

Следите за динамикой ADS-TEC ENERGY PLC - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.6900 0.8700
Годовой диапазон
0.6300 4.8400
Предыдущее закрытие
0.8750
Open
0.7300
Bid
0.6900
Ask
0.6930
Low
0.6900
High
0.8700
Объем
31
Дневное изменение
-21.14%
Месячное изменение
-42.98%
6-месячное изменение
-77.27%
Годовое изменение
-73.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.