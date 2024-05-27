Blue FX, sizi rutin günlük işlerden kurtaracak otomatik bir ticaret robotudur. MetaTrader 4 terminalinde ilk dakikadan itibaren herhangi bir döviz çifti ve enstrüman üzerinde tamamen kullanıma hazır.

Büyük çiftler ve çapraz kurların yanı sıra metaller ve kripto üzerinde aynı anda çalışırken toplamda en yüksek pozitif verimlilik gözlemlenir.

Zevkinize ve renginize göre herhangi bir zaman dilimi.

Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok ayar vardır, ancak varsayılan olarak şu anda çalışmaya hazırdır.

Mutlu ticaret.