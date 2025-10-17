NewYork SilasFernandes H1 Sinal Pro

NewYork_SilasFernandes: H1 Entry Killer. Green signal for buy, red for sell – no lag, no repainting. Uses real volume to filter noise, Bollinger Bands to catch perfect reversals. Advantages: enters before the move, exits at the top, works only on H1 but you can test other timeframes. Parameters: VolumeThreshold (adjusts sensitivity, default 50), BollingerPeriod (default 20, default 2 deviations), SignalColorBuy (green), SignalColorSell (red).