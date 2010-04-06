Ego Guard
- Utilitaires
- Victor Chukwuebuka Okeke
- Version: 2.0
Ego Guard est un Expert Advisor avancé conçu pour protéger le capital de votre compte en mettant en œuvre des mesures robustes de gestion des risques. Cet EA surveille de près l'activité du compte et intervient lorsque nécessaire pour éviter une exposition excessive au risque. Plus précisément, Ego Guard désactive automatiquement tout autre Expert Advisor qui tente d'ouvrir des opérations dépassant le seuil de risque prédéfini. En gérant efficacement le volume des transactions et en garantissant le respect des principes de gestion des risques, Ego Guard offre aux traders la tranquillité d'esprit et contribue à maintenir un compte de trading sain.