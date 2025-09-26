FreelanceBölümler

Movin avarge

MQL5 Uzman Danışmanlar Forex Trading robot/indicator debugging

İş Gereklilikleri

Hello, I want to trade at the intersection of EMAs in the 15-minute chart. If EMA 10 or EMA 20 crosses above, buy. If it crosses below, take profit and sell. Whenever it crosses above again, take profit.

Yanıtlandı

1
Geliştirici 1
Derecelendirme
Projeler
0
0%
Arabuluculuk
0
Süresi dolmuş
0
Serbest
2
Geliştirici 2
Derecelendirme
(1257)
Projeler
1675
49%
Arabuluculuk
52
71% / 12%
Süresi dolmuş
37
2%
Serbest
3
Geliştirici 3
Derecelendirme
(29)
Projeler
43
74%
Arabuluculuk
3
67% / 0%
Süresi dolmuş
0
Serbest
4
Geliştirici 4
Derecelendirme
(421)
Projeler
665
34%
Arabuluculuk
32
72% / 9%
Süresi dolmuş
21
3%
Çalışıyor
5
Geliştirici 5
Derecelendirme
(287)
Projeler
462
39%
Arabuluculuk
96
43% / 19%
Süresi dolmuş
73
16%
Meşgul
Yayınlandı: 2 kod
6
Geliştirici 6
Derecelendirme
Projeler
0
0%
Arabuluculuk
0
Süresi dolmuş
0
Serbest
7
Geliştirici 7
Derecelendirme
Projeler
0
0%
Arabuluculuk
0
Süresi dolmuş
0
Serbest
8
Geliştirici 8
Derecelendirme
Projeler
0
0%
Arabuluculuk
0
Süresi dolmuş
0
Serbest

Proje bilgisi

Bütçe
30+ USD

Müşteri

Verilmiş siparişler1
Arabuluculuk sayısı0