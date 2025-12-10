İş Gereklilikleri
tradingview.com sitesinde benim hazırladığım indikatörlerin verdiği sinyaller ile al-sat yapacak bir uygulama. kendi oluşturduğum sistemdeki işaretleri okuyup al dediğim yerden almasını sat dediğim yerden satmasını istiyorum. mesela grafikte iki farklı girafiğin verdiği işaretleri takip edip iki işaretde çıktığında istediğimi yapması yani al veya sat. almadan önce uyarı versin sonra alsın.
Proje bilgisi
Bütçe
30 - 1000 USD
Müşteri
Verilmiş siparişler1
Arabuluculuk sayısı0